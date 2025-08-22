Șefa diplomației UE avertizează: Păstrarea teritoriilor ucrainene cucerite de Rusia, o „capcană în care Putin vrea să cădem”

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a declarat, într-un interviu pentru BBC, că ideea de a permite Rusiei să păstreze teritoriile ucrainene cucerite temporar este „o capcană în care Putin vrea să cădem”.

„Cea mai puternică garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”, a spus Kallas, subliniind importanța stabilirii unor garanții care să nu fie „doar pe hârtie”.

Aducând în discuție summitul din Alaska dintre Putin și Trump, oficialul UE a subliniat că liderul de la Kremlin a obținut „tot ce și-a dorit” și că acest lucru va avea un impact asupra interesului său de a negocia un acord de pace.

„A fost primit cu atâta căldură și a dorit ca sancțiunile să nu fie aplicate, lucru pe care l-a obținut. Putin doar râde, nu oprește uciderile, ci le intensifică. Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie”, a atras atenția Kallas.

Regiunea Donbas din estul Ucrainei este de mult timp disputată de Rusia, iar aceasta este și una dintre cerințele Moscovei ca parte a unui acord de pace.

În replică, Ucraina a respins în mod constant atât cedarea Donbasului în schimbul păcii, cât și a altor teritorii ocupate de armata rusă, pe care Moscova le vrea revendicate. Kievul a respins toate aceste cerințe, considerându-le un echivalent al capitulării.