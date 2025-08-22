Atac ucrainean asupra unei baze de drone rusești din Crimeea

Ucraina a distrus trei drone Mohajer-6 și două drone Forpost pe aerodromul Hersones, aflat în peninsula ocupată.

Rusia folosește aceste drone pentru a monitoriza activitatea de la suprafață în Marea Neagră.

Dronele Mohajer-6, fabricate în Iran, sunt arme cu rază lungă, capabile să parcurgă până la 200 de kilometri. Rusia utilizează dronele Forpost împotriva Ucrainei încă din 2014. După declanșarea războiului în 2022, acestea au fost folosite în special în sud, de către forțele aeriene ale Flotei din Marea Neagră, pentru a viza sistemele de rachete de coastă Bastion ale Ucrainei.

Tipul exact de armă folosit în atac, precum și momentul atacului, nu sunt clare.

Crimeea se află sub ocupație rusă din 2014, după anexarea ilegală. Ucraina și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii militare de pe peninsulă de la începutul invaziei la scară largă, în 2022.

La începutul lunii august, forțele ucrainene au lovit stația radar Yenisei, parte a sistemului avansat de apărare antiaeriană S-500 al Rusiei, pe peninsula ocupată, potrivit serviciului de informații militare al Ucrainei.