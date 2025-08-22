Trump se declară „foarte supărat” din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra conductei de petrol rusești

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a spus premierului ungar, Viktor Orban, că este „foarte supărat” din cauza recentelor atacuri cu drone ale Ucrainei asupra conductei petroliere Drujba a Rusiei, potrivit unui memoriu publicat pe 22 august.

Comentariile lui Donald Trump au venit ca răspuns la o scrisoare de plângere trimisă de Orban, care a numit atacurile asupra conductei „o mișcare foarte neprietenoasă”, relatează Kyiv Independent.

Conducta Drujba transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, singurele două țări din Uniunea Europeană care încă cumpără țiței rusesc prin acest sistem.

Forțele ucrainene ale sistemelor aeriene fără pilot au confirmat pe 18 august că au lovit stația de pompare Nikolskoye din regiunea Tambov, Rusia, într-un atac cu drone.

Acest atac a dus la suspendarea aprovizionării cu petrol către Ungaria și Slovacia în aceeași zi.

„Ungaria sprijină Ucraina cu electricitate și benzină, dar în schimb bombardează conducta care ne aprovizionează. O mișcare foarte neprietenoasă!”, a spus Viktor Orban către Trump.

„Viktor, nu-mi place să aud despre asta – sunt foarte furios din cauza asta. Spune-i Slovaciei că ești marele meu prieten.”, a fost răspunsul oferit de Donald Trump înapoi.

Scrisoarea Slovaciei către Comisia Europeană califică atacul ucrainean asupra conductei drept „complet inacceptabil”.

Atacurile recente ale Ucrainei au vizat stația de pompare Unecha, „un nod critic” care furnizează petrol Ungariei și Slovaciei și alimentează, de asemenea, ruta către portul Ust-Luga de la Marea Baltică, lângă Sankt Petersburg, scrie Kyiv Independent.