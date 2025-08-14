Franţa îşi recunoaşte rolul în reprimarea mişcărilor de independenţă din Camerun

Într-o scrisoare adresată preşedintelui camerunez, Paul Biya, din data de 30 iulie, Emmanuel Macron a declarat că „depinde de mine astăzi să-mi asum rolul şi responsabilitatea Franţei în aceste evenimente”. Scrisoarea, care a fost publicată marţi, transmitea concluziile unei comisii mixte franco-cameruneze care a investigat represiunea mişcărilor de independenţă din epoca colonială, între 1945 şi 1971.

De asemenea, a luat în considerare crimele comise de guvernul post-independenţă al lui Ahmadou Ahidjo din Camerun, aliat cu Franţa. Biya a fost prim-ministru sub Ahidjo între 1975 şi 1982.

Macron a afirmat în scrisoare: „Istoricii comisiei au stabilit în mod clar că în Camerun a avut loc un război, în timpul căruia autorităţile coloniale şi forţele militare franceze au comis diverse forme de represiune violentă în mai multe regiuni ale ţării, un război care a continuat şi după 1960, cu sprijinul Franţei pentru acţiunile întreprinse de autorităţile cameruneze independente.”Cu toate acestea, Macron nu şi-a cerut scuze şi nici nu a menţionat vreo formă de despăgubiri.

În 1884, zona cunoscută astăzi sub numele de Camerun a devenit colonia germană Kamerun. În timpul Primului Război Mondial, forţele britanice şi franceze au ocupat teritoriul, care a fost ulterior împărţit între ele de către Liga Naţiunilor după înfrângerea Germaniei în 1919.