Germania acuză șapte suspecți de legături cu Hamas într-un caz privind un atac planificat

Vineri, procurorii federali germani au pus sub acuzare șapte persoane suspectate de apartenență la Hamas, pentru că ar fi procurat arme pentru pregătirea unor atacuri asupra unor obiective israeliene sau evreiești din Germania sau Austria, relatează Reuters.

Forțele de securitate germane au avertizat în repetate rânduri că, de la atacurile conduse de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, diverse grupări militante au îndemnat la violență împotriva evreilor din Germania.

Potrivit Reuters, serviciile de informații interne germane au afirmat că dejucarea complotului arată că Hamas sau persoane afiliate încearcă să „înființeze rețele logistice clandestine în Germania pentru procurarea de arme și planificarea atacurilor”.

Cele șapte persoane, acuzate că au acționat la ordinul unor figuri de rang înalt din cadrul Hamas

Anchetatorii consideră că suspecții, care au fost arestați atât în Germania, cât și în străinătate în ultimele luni, puneau deja la cale un plan de atac.

Potrivit Deutsche Welle, aceștia sunt acuzați că au acționat la ordinul unor figuri de rang înalt din cadrul Hamas și au procurat o pușcă complet automată, 13 pistoale și peste ⁠700 de cartușe pentru un atac îndreptat împotriva reprezentanților Israelului, a evreilor sau a persoanelor considerate pro-Israel.

Potrivit sursei citate, planul devenise concret până în vara anului trecut și urma să fie pus în aplicare odată cu împlinirea a doi ani de la atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Toți suspecții se află în arest preventiv.