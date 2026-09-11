Prima pagină » Știri externe » Germania acuză șapte suspecți de legături cu Hamas într-un caz privind un atac planificat

Germania acuză șapte suspecți de legături cu Hamas într-un caz privind un atac planificat

Procurorii federali din Germania au anunțat, vineri, faptul că au formulat acuzații împotriva a șapte persoane, suspectate de apartenență la Hamas, pentru că ar fi procurat arme pentru pregătirea unor atacuri asupra unor obiective israeliene sau evreiești din Germania sau Austria.
Germania acuză șapte suspecți de legături cu Hamas într-un caz privind un atac planificat
Curtea Federală, Germania. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
11 sept. 2026, 16:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vineri, procurorii federali germani au pus sub acuzare șapte persoane suspectate de apartenență la Hamas, pentru că ar fi procurat arme pentru pregătirea unor atacuri asupra unor obiective israeliene sau evreiești din Germania sau Austria, relatează Reuters.

Forțele de securitate germane au avertizat în repetate rânduri că, de la atacurile conduse de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, diverse grupări militante au îndemnat la violență împotriva evreilor din Germania.

Potrivit Reuters, serviciile de informații interne germane au afirmat că dejucarea complotului arată că Hamas sau persoane afiliate încearcă să „înființeze rețele logistice clandestine în Germania pentru procurarea de arme și planificarea atacurilor”.

Cele șapte persoane, acuzate că au acționat la ordinul unor figuri de rang înalt din cadrul Hamas

Anchetatorii consideră că suspecții, care au fost arestați atât în Germania, cât și în străinătate în ultimele luni, puneau deja la cale un plan de atac.

Potrivit Deutsche Welle, aceștia sunt acuzați că au acționat la ordinul unor figuri de rang înalt din cadrul Hamas și au procurat o pușcă complet automată, 13 pistoale și peste ⁠700 de cartușe pentru un atac îndreptat împotriva reprezentanților Israelului, a evreilor sau a persoanelor considerate pro-Israel.

Potrivit sursei citate, planul devenise concret până în vara anului trecut și urma să fie pus în aplicare odată cu împlinirea a doi ani de la atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Toți suspecții se află în arest preventiv.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Preotul Ciprian Mega, trimis în judecată. Procurorii îl acuză că și-a înscenat „persecuția” politică și religioasă prin incendierea unei mașini
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Cum au reformat Statele Unite ale Americii comunitatea de intelligence după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001
Libertatea
Generalul-maior Dorin Ioniță, găsit mort într-un imobil din Prahova. Ce s-a întâmplat înainte cu câteva ore de tragedie? Anchetatorii au scos la iveală detalii șocante
CSID
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia