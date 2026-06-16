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Procurorul General al Germaniei surprinde: Hamas a plănuit un atac terorist în Europa

Parchetul federal a arestat nouă presupuși susținători ai Hamas în ultimele luni. Acum, șeful agenției a anunțat că planurile de atac erau mai concrete decât se știa anterior.
Procurorul General al Germaniei surprinde: Hamas a plănuit un atac terorist în Europa
Sorina Matei
16 iun. 2026, 15:34, Știri externe
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Procurorul general al Germaniei, Jens Rommel, a declarat la conferința de presă anuală a agenției că gruparea radicală Hamas plănuia un atac terorist în Europa.

În legătură cu achiziția de arme pentru organizația Hamas, anchetatorii germani presupun că grupul plănuia un atac specific în Europa . „O înregistrare video prealabilă în care își revendica responsabilitatea a fost confiscată de la unul dintre suspecți”, a declarat procurorul general federal Jens Rommel la conferința de presă anuală a biroului său de la Karlsruhe.

Începând cu toamna trecută, Parchetul Federal a arestat în total nouă presupuși susținători ai Hamas. Autoritățile îi acuză că ar fi fost implicați în transportul și depozitarea armelor și munițiilor pentru organizație cel puțin din vara anului 2025.

Un atac planificat pentru octombrie 2025?

Videoclipul care revendica responsabilitatea a anunțat un atac în jurul celei de-a doua aniversări a invaziei Hamas asupra Israelului – adică, în jurul datei de 7 octombrie 2025, a continuat Rommel. Agenția sa i-a arestat pe primii trei suspecți din acest caz pe 1 octombrie 2025 – cu doar câteva zile înainte de aniversare.

Parchetul Federal, în calitate de autoritate supremă de aplicare a legii din Germania, este responsabil în principal pentru terorism, spionaj și dreptul penal internațional. Procurorul general federal Rommel conduce autoritatea cu sediul la Karlsruhe din martie 2024.

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