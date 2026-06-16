Procurorul General al Germaniei surprinde: Hamas a plănuit un atac terorist în Europa

În legătură cu achiziția de arme pentru organizația Hamas, anchetatorii germani presupun că grupul plănuia un atac specific în Europa . „O înregistrare video prealabilă în care își revendica responsabilitatea a fost confiscată de la unul dintre suspecți”, a declarat procurorul general federal Jens Rommel la conferința de presă anuală a biroului său de la Karlsruhe.