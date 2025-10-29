Germania alocă un miliard de euro pentru îngrijirea la domiciliu a supraviețuitorilor Holocaustului

Compensația a fost negociată cu Ministerul Finanțelor din Germania și reprezintă cel mai mare buget alocat îngrijirii la domiciliu a supraviețuitorilor Holocaustului fragili și vulnerabili din istoria organizației.

„Această creștere istorică a fondurilor alocate îngrijirii la domiciliu reflectă nevoile complexe și tot mai mari ale supraviețuitorilor Holocaustului din întreaga lume”, a declarat Gideon Taylor, președintele Conferinței privind revendicările materiale ale evreilor împotriva Germaniei.

„În timp ce pierdem supraviețuitori într-un ritm rapid în fiecare an, cei care rămân sunt mai în vârstă, mai fragili și au nevoie mai mare ca niciodată de ajutor”, a declarat Taylor.

Vârsta medie a supraviețuitorilor care beneficiază de îngrijire la domiciliu prin finanțarea Conferinței a crescut de la 86 de ani în 2018 la 88,5 ani în 2024.

Datele colectate de organizație arată că supraviețuitorii se confruntă cu nevoi de sănătate mai complicate și cu un grad crescut de dizabilitate, numărul supraviețuitorilor care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de asistență permanentă din cauza unei dizabilități extreme – precum boala Alzheimer, boala Parkinson și demența – aproape că s-a dublat în această perioadă.

Conferința a estimat în aprilie că aproximativ 200.000 de supraviețuitori sunt încă în viață, majoritatea dintre ei trăind în Israel, Statele Unite și Europa, dar și împrăștiați pe tot globul.