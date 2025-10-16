Google: Funcții noi pentru recuperarea conturilor. Acum și prietenii pot ajuta la deblocarea accesului

Compania introduce și detectarea linkurilor suspecte în mesaje, conectarea cu numărul de telefon și alte metode de securizare a conturilor.

Gigantul tehnologic adaugă noi modalități de recuperare a conturilor Google pentru a preveni pierderea informațiilor în cazul în care utilizatorii își pierd dispozitivul sau contul este compromis printr-un atac cibernetic, conform Techcrunch.

Principala noutate este funcția numită Contacte de recuperare, care permite utilizatorilor să adăuge prieteni de încredere sau membri ai familiei ca persoane de contact pentru a iniția recuperarea și a-și verifica identitatea atunci când sunt blocați din cont.

Când un utilizator este blocat din contul său deoarece și-a pierdut dispozitivul sau a uitat parola, poate selecta o persoană de contact pentru recuperare ca metodă de rezervă. Aceasta va primi un număr, valabil timp de 15 minute, pe care va trebui să îl verifice pentru ca utilizatorul să se poată conecta din nou.

Utilizatorii pot adăuga până la 10 persoane de contact pentru recuperare la contul lor, iar acestea vor trebui să aprobe solicitarea de a fi adăugate. Odată adăugată, o persoană de contact nu poate fi folosită din nou timp de șapte zile. Setarea se află în fila Securitate din pagina Conturi Google.

Numărul de telefon, metoda cea mai utilă

Google introduce și conectarea cu numărul de telefon mobil ca metodă de recuperare, deosebit de utilă atunci când utilizatorii pierd un dispozitiv. Instrumentul identifică automat toate conturile legate de un anumit număr de telefon, permițând verificarea identității prin codul de acces sau modelul de blocare a ecranului de pe dispozitivul anterior. Această funcție este introdusă treptat la nivel mondial.

Google lansează detectarea linkurilor spam în Google Messages pentru toți utilizatorii. Când un utilizator face clic pe un mesaj suspect, aplicația îl va avertiza și îl va împiedica să viziteze pagina respectivă. Compania a lansat anterior protecția pe dispozitiv pentru mesaje pentru dispozitivele Pixel, pentru a detecta mesajele frauduloase.

Pentru utilizatorii cu cunoștințe tehnice, compania adaugă un verificator de chei în Google Messages. Acesta ajută la identificarea celeilalte persoane și asigură că mesajele sunt criptate end-to-end și private. Utilizatorii cu Android 10 și versiuni ulterioare pot scana un cod QR pentru contactul lor în scop de verificare.

Google lansează și un nou joc educativ numit „Be Scam Ready” pentru a educa utilizatorii cu privire la diferite cazuri de fraudă și escrocherie online.