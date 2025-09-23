Google lansează funcții noi pentru gameri: Asistent AI și Ligi cu recompense

Google începe transformarea experienței de gaming pe Android. Compania a anunțat marți lansarea unui asistent AI dedicat jocurilor pe mobil, capabil să ofere îndrumare și sugestii în joc, în timp real, precum și lansarea ligilor cu recompense virtuale în cadrul Play Store.

Jucătorii pot cere asistentului, care folosește modelele de inteligență artificială ale Google, să interpreteze ceea ce se întâmplă pe ecran, au explicat analiștii Bloomberg. Cu alte cuvinte, asistentul analizează acțiunea din joc în timp real și oferă sugestii sub formă de conversație, astfel încât jucătorii să nu mai fie nevoiți să întrerupă jocul pentru a căuta soluții sau tutoriale online.

Intră în scenă agenții AI ai Google

Inovația face parte dintr-o strategie mai amplă a Google de a implementa agenți AI activi, care nu numai că răspund la întrebări, dar percep mediul și execută sarcini în timp real.

„Prin introducerea unui agent activ care să gestioneze sarcini din joc și să îmbunătățească experiența jucătorului, Google depășește zona asistenților digitali pentru muncă și trece la agenți dedicați activităților de divertisment din viața de zi cu zi”, spun experții.

Play Store devine teren de competiție

În plus, gigantul tech american lansează și o nouă funcționalitate socială pentru gameri: profiluri centralizate în Play Store, unde utilizatorii își pot vizualiza progresul și realizările în jocuri, interacționând totodată cu forumuri comunitare.

În încercarea de a crește și mai mult implicarea jucătorilor, Google va introduce va introduce un nou sistem de competiții temporare cu recompense, denumit „Leagues”. Prima ediție se va desfășura între 10 și 23 octombrie, în popularul joc Subway Surfers.

Participanții pot câștiga puncte virtuale în Play Store. Anterior, astfel de beneficii au inclus și reduceri la produse precum telefoanele Pixel.

Noutățile vin pe fondul unei perioade favorabile pentru afacerile digitale ale Google: veniturile din Play Store au crescut cu 20% în al doilea trimestru din 2025, depășind 11 miliarde de dolari.