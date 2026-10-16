Greșeală fatală: și-a pus copilul pe pervaz să admire un parc, iar băiatul a căzut în gol 12 metri

Joshua Foster s-a prezentat vineri la Tribunalul Districtual din Paphos pentru pronunțarea sentinței și a fost amendat cu 3.000 de euro (2.500 de lire sterline), potrivit The Independent.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani, contabil șef în cadrul firmei KPMG, pledase anterior vinovat pentru acuzația de a fi cauzat un deces printr-un act nesăbuit, imprudent sau periculos.

Băiețelul său, în vârstă de doi ani, a căzut de la o înălțime de aproape 12 metri, de la fereastra unui apartament situat la etajul al patrulea al hotelului King Evelthon Beach Hotel and Resort din Chlorakas, pe data de 12 iulie.

Procurorul Chryso Perganti a declarat anterior că micuțul a fost declarat decedat la spital, la câteva ore după cădere, suferind multiple fracturi craniene și osoase, precum și leziuni ale organelor vitale.

Tatăl a primit sentința în lacrimi

Foster și-a stăpânit cu greu lacrimile în timp ce îi era citită sentința, vineri, de către judecătoarea de district Froso Christodoulidou.

După audierea care a durat 25 de minute, Foster și-a îmbrățișat avocatul, apoi și-a îmbrățișat părinții.

În fața instanței s-a precizat anterior că Foster a crezut că fereastra este închisă atunci când l-a așezat pe băiat pe pervaz pentru a-i arăta priveliștea, moment în care a „pierdut controlul” asupra copilului.

„Acea fracțiune de secundă îl va urmări tot restul vieții”, a declarat avocatul său, Alexandros Alexandrou, în fața judecătoarei Froso Christodoulidou, în timpul pledoariilor privind circumstanțele atenuante.

„Aceasta este o pedeapsă pe care el și familia sa o vor purta cu ei pentru tot restul vieții”.

Cum s-a petrecut tragedia

Foster, soția sa, cei doi copii și socrii săi ajunseseră în Cipru în primele ore ale zilei de 12 iulie. După ce și-au petrecut ziua desfășurând diverse activități, membrii familiei s-au întors în camerele lor pentru a se pregăti să iasă la cină. Foster, socrul său și fiul său au ieșit din camerele lor și s-au îndreptat spre lift în jurul orei 18:00. Pe măsură ce se apropiau de lift, băiatul a observat un parc acvatic în exterior, a declarat Alexandrou în cadrul unei audieri anterioare. Foster a apăsat butonul liftului și l-a așezat pe copil pe pervazul ferestrei; băiatul s-a uitat afară, iar ceea ce părea „de neconceput” s-a produs înainte ca Foster să aibă ocazia să reacționeze, a fost informat tribunalul.

După incident, Foster a fost dus la Spitalul General din Paphos, unde i s-au recoltat probe de sânge pentru a detecta prezența drogurilor și a alcoolului. S-a precizat că, la momentul producerii incidentului – petrecut, la acel punct, cu aproximativ șase ore mai devreme – concentrația de alcool din sângele său era estimată la 124 mg. Consumul de alcool nu a constituit un aspect semnificativ al acuzațiilor aduse inculpatului, iar avocatul acestuia a subliniat că nu există nicio mărturie care să indice faptul că acesta ar fi fost în stare de ebrietate.

Avocatul a declarat în fața instanței că Foster nu are antecedente penale, iar regretul său „este evident”.

El a declarat că a fost ținut în arest timp de opt zile imediat după incident, adăugând că, în timp ce își plângea copilul, a fost nevoit să-și sune fiica din arest pentru a-i explica ce se întâmplase.