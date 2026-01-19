Guatemala: Stare de asediu instituită după uciderea a opt polițiști de către bande criminale

Măsura autorităților din Guatemala de a muta liderii grupărilor în închisori de maximă securitate a generat reacții violente. În ultimele zile, în trei penitenciare au izbucnit simultan revolte, iar zeci de angajați au fost luați ostatici.

Conform datelor oficiale, 45 de gardieni și un psihiatru au fost reținuți de membri ai bandelor, care au cerut revenirea asupra transferurilor către unități cu regim strict, mai arată Le Figaro.

Extinderea atribuțiilor statului

Într-o declarație televizată, președintele Arévalo a precizat că starea de asediu va dura 30 de zile. Aceasta este instituită cu scopul de a proteja populația. Aceasta presupune suspendarea unor drepturi constituționale, precum libertatea de întrunire, și permite efectuarea de arestări și percheziții fără mandat. Măsura urmează să fie aprobată de Parlament, controlat în prezent de opoziție.

Control restabilit în închisori

Șeful statului a anunțat că forțele de ordine au preluat din nou controlul asupra celor trei penitenciare afectate. „Ordinea a fost reinstaurată, iar cei responsabili de violențe se află acum în fața unui stat ferm, care aplică legea”, a spus Arévalo.

La intervenție au participat unități speciale ale poliției și trupe anti-revoltă, inclusiv în zona cunoscutului penitenciar din cartierul Zone 18, din capitală.

Grupările Barrio 18 și Mara Salvatrucha, considerate organizații teroriste de autoritățile din Guatemala și de SUA, se află de ani de zile în conflict pentru controlul unor zone urbane. Acestea sunt acuzate de crime, extorcări și trafic de droguri, vizând atât afaceri, cât și persoane fizice. Potrivit autorităților, cei care refuză să plătească „taxa de protecție” sunt adesea asasinați.