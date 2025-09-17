Guvernatorul statului New Jersey a semnat legea compostării umane ca alternativă la înmormântare

Guvernatorul democrat Phil Murphy a semnat legea săptămâna trecută.

Aceasta autorizează o practică numită „reducere organică naturală”, care presupune plasarea unui corp într-un rezervor mare care conține, de asemenea, paie, rumeguș sau alte materiale naturale.

Rămășițele umane și materialele organice se amestecă cu aer cald și sunt întoarse periodic până când corpul se transformă într-un material asemănător solului, care poate fi apoi oferit familiei persoanei decedate.

Susținătorii acestei practici susțin că este o alternativă ecologică și mai puțin costisitoare față de înmormântările și incinerările tradiționale, folosind mai puțină energie și fără a implica utilizarea formaldehidei sau eliberarea în atmosferă a dioxidului de carbon și a mercurului.

Ei mai afirmă că ajută la reducerea suprafeței de teren necesare cimitirelor și a cantității de lemn exploatat pentru sicrie.

Oponenții au argumentat că compostarea umană este lipsită de respect sau contravine credințelor religioase tradiționale.

Murphy a semnat legea pe 11 septembrie.