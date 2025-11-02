Guvernul liberal al Canadei pregătește un buget „curajos” pentru a contracara impactul politicilor comerciale ale SUA

Carney a declarat că bugetul va reflecta „riscuri îndrăznețe” menite să reformeze economia, afectată de politicile comerciale ale administrației președintelui american Donald Trump. Tarifele impuse de Washington asupra sectoarelor strategice, precum auto, aluminiu și oțel, au crescut șomajul și au pus presiune pe afacerile canadiene.

„Relația noastră cu Statele Unite nu va mai fi niciodată aceeași”, a spus Carney într-un discurs la Universitatea din Ottawa, subliniind necesitatea unei „repoziționări economice” a Canadei.

Apărare, infrastructură și resurse strategice

Printre principalele măsuri anunțate se numără majorarea bugetului apărării pentru a atinge țintele NATO, precum și investiții în proiecte strategice naționale – extinderea porturilor, dezvoltarea infrastructurii energetice și accelerarea extracției de minerale critice din regiunile izolate.

„Trebuie să redevenim o țară care își asumă riscuri mari. Este timpul să construim și să câștigăm din nou”, a spus premierul.

Ar putea aduce un deficit record

Deși guvernul promite reduceri în cheltuielile de funcționare, experții avertizează că acestea nu vor acoperi integral noile costuri. Potrivit lui Genevieve Tellier, specialistă în politici publice la Universitatea din Ottawa, deficitul ar putea ajunge la 100 miliarde de dolari canadieni (aproximativ 71 miliarde de dolari americani).

Liberalii lui Carney dețin un guvern minoritar, fiind la trei mandate distanță de majoritate în Parlament. Bugetul reprezintă un vot de încredere, iar respingerea acestuia ar declanșa alegeri anticipate.

Analistul politic Daniel Beland, de la Universitatea McGill, consideră însă că guvernul va face „tot posibilul” pentru a obține sprijinul necesar.

În pofida scăderii ușoare a popularității premierului, sondajele indică faptul că opoziția nu ar avea de câștigat din eventuale alegeri anticipate, ceea ce oferă liberalii un avantaj tactic în negocieri.