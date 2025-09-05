Guvernul Nepalului restricționează rețelele de socializare neînregistrate oficial în țară

Ministrul Comunicațiilor și Informațiilor, Prithvi Subba Gurung, a declarat că aproximativ douăzeci de platforme de socializare, utilizate pe scară largă în Nepal, au primit în repetate rânduri notificări pentru a-și înregistra oficial companiile în țară. Cum acestea nu au făcut-o, accesul la platforme urma să fie blocat imediat.

TikTok, Viber și alte trei platforme sociale vor putea continua să funcționeze în Nepal, deoarece s-au înregistrat la guvern.

Executivul de la Kathmandu a cerut companiilor să deschidă un birou de legătură sau să desemneze un punct oficial de contact în țară. În paralel, a introdus în parlament un proiect de lege care urmărește să asigure o gestionare adecvată a platformelor sociale, responsabilitatea și asumarea răspunderii acestora.

Proiectul, care nu a fost încă dezbătut pe deplin în legislativ, a fost însă puternic criticat. Oponenții îl consideră un instrument de cenzură și de pedepsire a vocilor critice exprimate online. Organizațiile pentru drepturile omului au acuzat guvernul că încearcă să restrângă libertatea de exprimare și să încalce drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Oficialii nepalezi susțin că este necesar un cadru legislativ care să permită monitorizarea rețelelor sociale și să asigure atât responsabilitatea utilizatorilor, cât și a operatorilor pentru conținutul publicat sau distribuit pe aceste platforme.