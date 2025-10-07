Danemarca vrea să interzică rețelele de socializare copiilor sub 15 ani, anunță premierul

Guvernul Danemarcei dorește să impună o interdicție pentru mai multe platforme de socializare destinate copiilor mai mici de 15 ani, a anunțat marți prim-ministrul Mette Frederiksen.

„Telefoanele mobile și rețelele de socializare fură copilăria copiilor noștri”, a declarat premierul în discursul de deschidere ținut în fața parlamentului danez, Folketing.

„Am dezlănțuit un monstru. Sper că dumneavoastră, cei din cameră, veți ajuta la înăsprirea legii, astfel încât să avem mai multă grijă de copiii noștri aici, în Danemarca”, a spus Mette Frederiksen.

Deocamdată, premierul nu a explicat ce măsuri concrete ar presupune această interdicție.

Niciun proiect de lege privind o limită de vârstă pentru rețelele de socializare nu se află în planul legislativ al guvernului pentru anul parlamentar următor.

În 2024, o inițiativă cetățenească daneză a strâns 50.000 de semnături prin care se cerea interzicerea aplicațiilor TikTok, Snapchat și Instagram.

Mette Frederiksen a precizat, totuși, că părinții ar trebui să aibă posibilitatea să le ofere copiilor lor acces la conturi începând cu vârsta de 13 ani.

Anunțul nu este complet neașteptat. Premierul a susținut și anterior ideea unei interdicții pentru accesul la rețelele de socializare al celor sub 15 ani.

Mai mult, o mișcare pe care guvernul Danemarcei o exercită este să pună presiuni asupra Uniunii Europene pentru a obliga companiile de tehnologie să verifice vârsta utilizatorilor din mediul online.