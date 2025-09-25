Abuzurile din Groenlanda. Premierul Danemarcei își cere scuze pentru contracepția forțată aplicată femeilor

Prim-ministra Danemarcei și-a cerut miercuri scuze femeilor care au fost supuse unei campanii de control al natalității fără consimțământ, care a durat zeci de ani.

Între 1966 și 1991, mii de fete și femei, unele având doar 12 ani, au primit implanturi intrauterine fără consimțământul lor, scrie Reuters.

Perioada aceasta îndelungată de abuzuri a persistat până în momentul în care Groenlanda și-a preluat controlul asupra sistemului de sănătate.

„Nu cred că putem ajunge la relația mai egală și mai adecvată pe care mulți dintre noi o dorim dacă nu îndrăznim să deschidem chiar și cele mai întunecate capitole”, a spus Mette Frederiksen în timpul unei ceremonii la Nuuk, capitala Groenlandei.

Evenimentul a fost unul important, mai ales pentru restabilirea relațiilor dintre Danemarca și Groenlanda, după ce Donald Trump a declarat că ar putea prelua controlul asupra Groenlandei, din motive de securitate.

„Prin urmare, scuzele pe care le ofer astăzi nu se referă doar la trecut. Se referă și la prezentul și viitorul nostru. La încrederea reciprocă care trebuie să existe între noi”, a spus Mette Frederiksen victimelor.

Traumele și abuzurile femeilor din trecut

O anchetă recentă a arătat că până la sfârșitul anilor 1970, în jur de 4.070 de femei au fost dotate cu dispozitive intrauterine.

Numărul acesta înseamnă aproximativ jumătate dintre femeile aflate la vârsta fertilă din Groenlanda.

Numeroase femei au raportat dureri abdominale severe, iar multe dintre ele nu au mai putut rămâne însărcinate nici după scoaterea dispozitivului, din cauza infecțiilor.

„Primirea unor scuze nu înseamnă că acceptăm ceea ce s-a întâmplat. Suntem aici astăzi pentru că nu acceptăm ceea ce s-a întâmplat”, a afirmat prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen.