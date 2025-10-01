Avertismentul Premierului danez: Problemele de securitate din Europa se vor agrava

În două interviuri importante, acordate ziarului danez Berlingske și Financial Times, Frederiksen a îndemnat Europa să discute „mai profund” ce înseamnă noua situație de securitate pentru continent și cum ar trebui să reacționeze pentru a contracara amenințarea.

Într-o remarcă dură, ea a spus că situația din Europa i-a amintit de cea din perioada interbelică din secolul XX, în timp ce continentul se confruntă cu amenințările care decurg din „războiul real” din Ucraina și din noul război hibrid, mai amplu, purtat împotriva acesteia.

„ Ideea unui război hibrid este să ne amenințe, să ne divizeze, să ne destabilizeze. Să folosim drone într-o zi, atacuri cibernetice a doua zi, sabotaj a treia zi. Deci acest lucru nu se va termina doar prin [creșterea] capacităților”, a declarat ea pentru FT.

Comentariile premierului danez vin în contextul în care liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru o reuniune informală a Consiliului European, care se va concentra în mare parte pe securitate și Ucraina, la care participă și Volodimir Zelenski prin intermediul unei legături video. Aceasta va fi urmată mâine de o reuniune mai amplă a Comunității Politice Europene.