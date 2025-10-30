Prima pagină » Știri externe » Meta vizează cel puțin 25 de miliarde de dolari din vânzarea de obligațiuni

Meta anticipează cheltuieli mai mari anul viitor, pentru centre de date și investiții în Inteligență Artificială
Sursa foto: Angga Budhiyanto/ZUMA Press Wire
Andreea Tobias
30 oct. 2025, 20:55, Știri externe

Meta urmărește să obțină cel puțin 25 de miliarde de dolari din vânzarea de obligațiuni, relatează Bloomberg.

Compania mamă a Facebook și Instagram a depus o cerere pentru o vânzare de obligațiuni în șase părți, fără a dezvălui valoarea, și comercializa obligațiuni cu scadențe cuprinse între 5 și 40 de ani.

Meta anticipează cheltuieli uriașe

Obligațiunile cu cea mai lungă scadență sunt oferite la aproximativ 1,4 puncte procentuale peste obligațiunile comparabile ale Trezoreriei SUA, conform Bloomberg News.

Meta nu a răspuns la solicitarea Reuters de a comenta.

Meta a prognozat joi cheltuieli de capital „semnificativ mai mari” pentru anul viitor, din cauza investițiilor în inteligență artificială și centre de date.

Compania a raportat, de asemenea, o creștere a veniturilor de 26% în al treilea trimestru, care a depășit estimările pieței, dar această creștere a fost depășită de o creștere de 32% a costurilor.

Meta a intrat ultima dată pe piața obligațiunilor în 2022, cu o vânzare de 10 miliarde de dolari.