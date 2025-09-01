Hamas a confirmat moartea liderului său militar din Gaza

La mai bine de trei luni după ce armata israeliană anunțase că l-a „eliminat” într-un atac aerian, Hamas a confirmat duminică, în mod oficial, moartea lui Mohammed Sinwar, liderul său militar din Fâșia Gaza.

Informația a fost făcută publică prin intermediul unor imagini și materiale video difuzate de Hamas, în care acesta apare alături de alți lideri militari și politici, descriși drept „martiri ai consiliului militar”, potrivit The Defense Post.

Mohammed Sinwar era fratele mai mic al lui Yahya Sinwar, liderul politic al Hamas în Gaza, acuzat de Israel că a orchestrat atacul devastator din 7 octombrie 2023. După uciderea comandantului Mohammed Deif, Sinwar ar fi preluat conducerea consiliului militar al Brigăzilor Al-Qassam, fiind una dintre cele mai influente figuri ale aparatului militar Hamas.

Identificat post-mortem de Israel

Armata israeliană a anunțat deja la mijlocul lunii mai că l-a ucis pe Mohammed Sinwar, într-un atac aerian țintit asupra unui tunel aflat sub Spitalul European din Khan Yunis, în centrul Fâșiei Gaza. O lună mai târziu, Israelul a susținut că i-a identificat corpul prin probe ADN, după o operațiune de recuperare din rețeaua de tuneluri subterane.

Confirmarea oficială a morții liderului său reprezintă un gest rar din partea Hamas, care evită în mod obișnuit să recunoască pierderile suferite în rândul conducerii sale militare.

Un nou lider a preluat discret aripa militară Hamas

Succesorul desemnat al lui Sinwar este Izz al-Din Haddad, comandantul trupelor Hamas din nordul Fâșiei Gaza, care ar urma să preia conducerea aripii militare a organizației. În materialele vizuale difuzate de Hamas, Sinwar este prezentat drept un „martir de onoare”, iar analiștii consideră că această recunoaștere oficială pare să facă parte dintr-o strategie de propagandă menită să întărească moralul intern, în ciuda pierderilor majore suferite în ultimele luni.

Cunoscut sub numele de război Abu Suhaib și poreclit „Fantoma al-Qassam”, noul lider este considerat de serviciile israeliene drept cel mai înalt conducător Hamas rămas activ în teritoriu. Supraviețuitor a șase tentative de asasinat și vorbitor fluent de ebraică, și el ar fi jucat un rol central în organizarea atacului din 2023. În prezent gestionează dosare sensibile precum negocierile privind ostaticii și acordurile de încetare a focului.

Atacul Hamas din octombrie 2023 a dus la moartea a 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili, și la răpirea a 251 de ostatici. Dintre aceștia, 47 sunt încă deținuți în Gaza, iar aproximativ 20 se presupune că sunt în viață.

Răspunsul militar al Israelului, început imediat după atac, a provocat moartea a cel puțin 63.371 de palestinieni, majoritatea civili, conform datelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas – cifre considerate credibile de ONU.