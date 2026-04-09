Prima pagină » Știri externe » Imagini istorice din apropierea Lunii. Astronauții misiunii Artemis II revin mâine pe Pământ

Imagini istorice din apropierea Lunii. Astronauții misiunii Artemis II revin mâine pe Pământ

NASA a publicat imagini spectaculoase surprinse de echipajul misiunii Artemis II în timpul survolului Lunii, oferind unele dintre cele mai rare perspective asupra spațiului cosmic văzute vreodată de oameni.
Imagini istorice din apropierea Lunii. Astronauții misiunii Artemis II revin mâine pe Pământ
Galerie Foto 9
Sursa foto: Autoritatea Națională pentru Cercetare - România
Alexandra-Valentina Dumitru
09 apr. 2026, 20:57, Știri externe

„NASA a publicat imagini realizate de echipajul misiunii Artemis II în timpul survolului lunar. Unele dintre ele merită privite cu atenție, fără grabă – ferestre rare către un peisaj cosmic pe care puțini oameni l-au văzut vreodată. În una dintre fotografii, astronauții Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen urmăresc o eclipsă solară din capsula Orion, purtând ochelari speciali. Gestul pare aproape banal – un moment de observație liniștită –, dar se desfășoară la sute de mii de kilometri de Pământ, în timp ce nava survola Luna. Este prima dată când oamenii asistă la un astfel de fenomen din imediata apropiere a satelitului natural al Terrei”, potrivit Autorității Naționale pentru Cercetare – România.

Vezi galeria foto
9 poze

După zece zile de zbor, misiunea se apropie de final. Capsula Orion urmează să revină pe Pământ pe 10 aprilie, reintrând în atmosferă cu aproximativ 40.000 km/h.

Amerizarea va avea loc în Oceanul Pacific, în largul coastei statului California, în apropiere de San Diego, unde echipele de recuperare vor prelua echipajul și vehiculul spațial.

„Revenirea pe Pământ înseamnă încheierea acestei misiuni de test și validează o arhitectură tehnică vitală pentru viitoarele explorări umane ale Lunii – și, pe termen mai lung, pentru călătoriile spre Marte”.

