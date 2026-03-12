Prima pagină » Știri externe » Înalt oficial american: nu suntem pregătiți să escortăm petroliere prin Strâmtoarea Ormuz

Un înalt oficial american recunoaște că navele SUA nu sunt pregătite să escorteze petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. Acesta a avansat ca termen finalul lunii. Prin strâmtoarea aproape blocată de iranieni trece o mare parte din petrolul mondial ceea ce agravează criza prețurilor din întreaga lume.
Un înalt oficial american a declarat că Marina SUA nu este pregătită să escorteze petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit CNN. Declarația aparține Secretarului Energiei, Chris Wright. El a spus că prioritatea armatei vizează operațiunile împotriva echipamentelor ofensive ale Iranului.

„Se va întâmpla relativ curând, dar nu se poate întâmpla acum. Pur și simplu nu suntem pregătiți. Toate activele noastre militare sunt concentrate în acest moment pe distrugerea capacităților ofensive ale Iranului și a industriei manufacturiere care le furnizează capacitățile ofensive”, a declarat Wright la CNBC.

Wright a mai spus că Marina ar putea fi gata să înceapă operațiunile de escortare până la sfârșitul lunii. El a adăugat că problema este în discuție cu oficialii din domeniul apărării.

Unii experți militari văd amânarea solicitării făcute de Donald Trump ca pe o slăbiciune. Ei cred că este posibil ca Washingtonul să nu fi fost pe deplin pregătit pentru războiul împotriva Iranului.

