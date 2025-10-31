Înalți oficiali ai administrației Trump se mută în baze militare. Care este motivul

Câțiva înalți oficiali de vârf ai administrației Donald Trump s-au mutat în baze militare, unde să fie protejați nu doar de eventuale acte de violență, ci și de proteste. Printre acești oficiali se află Pete Hegseth, Marco Rubio, dar și Stephen Miller.

Potrivit publicației The Atlantic, Stephen Miller și secretarul de stat Marco Rubio s-au alăturat recent unei liste tot mai lungi de secretari și consilieri ai cabinetului Trump care au ales să locuiască în locuințe militare.

Motivul? Oficialii Casei Albe și ai administrației au invocat motive de securitate pentru a justifica aceste aranjamente, notează sursa citată.

The Atlantic mai notează că majoritatea oficialilor civili din Cabinet plătesc chirii la prețuri de piață pentru locuințele din Washington Arsenal și alte cartiere, calculate de armată. Pentru Hegseth, care este căsătorit și are copii, chiria lunară se ridică la aproximativ 4.650 de dolari pentru reședința sa, care a fost renovată cu o sumă totală de 137.000 de dolari înainte de a se muta.

Chiar dacă sunt legale aceste măsuri, ele ar putea provoca nemulțumiri în rândul comandanților de vârf ai națiunii, într-un moment în care relațiile dintre persoanele numite în funcții politice și conducerea armatei sunt deja tensionate.

Amenințări crescânde la adresa oficialilor

Situația actuală este diferită de cea din timpul primului mandat al lui Trump. Potrivit The New York Times, doar Jim Mattis, secretarul apărării, și Mike Pompeo, secretarul de stat, sunt cunoscuți ca fiind cei care au locuit o perioadă în locuințe militare.

În plus, deciziile luate de acești membri ai administrației Trump vin și pe fondul amenințărilor din ultima perioadă: președintele american a fost vizat de două tentative de asasinat, iar violența politică – cum ar fi împușcarea în iunie a doi legislatori democrați din Minnesota, asasinarea lui Kirk în septembrie – reprezintă un pericol real, concluzionează sursa citată.