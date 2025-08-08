Incendii majore de vegetație în Turcia: traficul maritim, închis în stâmtoarea Dardanele

Ministrul Transporturilor din Turcia a anunțat că traficul maritim a fost închis în strâmtoarea Dardanele.

Traficul naval din strâmtoare a fost închis ca măsură de precauție, pe fondul extinderii incendiilor de vegetație din apropierea orașului Canakkale, situat în regiunea Marmara din nord-vestul Turciei. Un număr de rezidenți din zonă au fost evacuați, notează BBC.

Pompierii turci au fost mobilizați la fața locului. Aceștia luptă cu flăcările. Autoritățile au intervenit cu avioane, dar și elicoptere pentru stingerea incendiului.

Incendiile de vegetație, o problemă în Turcia

Turcia se confruntă cu incendii de vegetație în această perioadă, care se răspândesc rapid din cauza temperaturilor ridicate, vântului și a aerului uscat.

Autoritățile continuă eforturile de stingere a incendiilor „atât din aer, cât și la sol”, a precizat vineri guvernatorul regiunii Canakkale, citat de presa turcă. Aeroportul principal din oraș este închis pentru zborurile comerciale. Singurele aeronave care operează în aeroport sunt cele ale pompierilor.

Dardanele, cea mai importantă rută pentru transport maritim între Asia și Europa

Strâmtoarea Dardanele leagă Marea Egee de marea Marmara. Alături de strâmtoarea Bosfor, ele constituie o rută importantă pentru transportul maritim comercial între Asia și Europa.

Potrivit datelor oficiale, peste 46.000 de nave au traversat strâmtoarea Dardanele anul trecut.