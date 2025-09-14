Incendiu la o rafinărie din Leningrad în urma unui atac cu drone

Apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât trei drone în zona rafinăriei, însă resturile uneia dintre acestea au căzut în cadrul amplasamentului industrial, provocând un incendiu, notează The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko a transmis, duminică, că incendiul a fost localizat rapid şi stins, nefiind înregistrate victime în urma incidentului.

Rafinăria Kirishi procesează 355.000 de barili de petrol pe zi, adică 6,4% din producţia totală a Rusiei.

Instalaţia este situată la peste 800 de kilometri de graniţa cu Ucraina şi se află între primele două rafinării ca volum din ţară, alături de cea din Riazan.

Rafinăria a mai fost ţinta unui atac ucrainean în luna martie a anului curent şi survine la două zile după cel mai mare atac cu drone asupra regiunii Leningrad.