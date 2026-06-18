Incendiu la un depozit din Los Angeles. Autoritățile au emis o alertă pentru locuitori

Pompierii din Los Angeles au intervenit miercuri, la ora 14:30 (n.r – ora României 0:30, joi), pentru a stinge incendiul, care arunca în aer coloane mari de fum negru în cartierul Boyle Heights. Posturile locale de știri au difuzat imagini cu fumul care se ridica din acoperișul în flăcări al depozitului, acoperit cu panouri solare, potrivit Associated Press.

The massive blaze at the Lineage Logistics cold storage warehouse (1400 S Los Palos St) in Boyle Heights is still active as of late evening, with firefighters in defensive mode, heavy smoke, and a shelter-in-place order due to possible ammonia concerns. No knockdown yet.… — 🇺🇸SuperBasedInCali🇺🇸 (@SuperBasedInCa) June 18, 2026

Autoritățile au emis o alertă în zonă la scurt timp după aceea, avertizând asupra „prezenței unor materiale periculoase în apropiere”. Locuitorilor li s-a cerut să închidă toate ferestrele, ușile și găurile de ventilație, să oprească aerul condiționat și să-și aducă familia și animalele de companie într-o cameră din interior.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Pompieri din Los Angeles, Jennifer Middleton, a declarat că inițial existau temeri că focul ar putea atinge o conductă de amoniac, dar că acest pericol „s-a disipat”.

Incendiul de pe acoperiș a fost stins până la sfârșitul după-amiezii, iar pompierii intrau în clădire pentru a evalua situația din interior, a spus Middleton.

Cădirea care a ars este un depozit frigorific al companiei Lineage Logistics, care se ocupă cu transportul mărfurilor congelate sau al altor mărfuri care necesită temperaturi controlate.

Depozitul are o suprafață de 45.600 de metru pătrați. Compania nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail.