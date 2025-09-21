Incendiu uriaș în centrul orașului Strasbourg. Cel puțin o persoană a murit

Un incendiu uriaș a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în centrul orașului Strasbourg. Cel puțin o persoană a murit, iar alte nouă au ajuns la spital. Flăcările au afectat o clădire cu două etaje.

Incendiul, care a izbucnit într-o clădire cu două etaje din cartierul Koenigshoffen, a produs flăcări înalte de câțiva metri și foarte mult fum. Aproximativ 60 de pompieri au fost trimiși în misiune.

Un locuitor în scaun cu rotile a murit în apartamentul său, potrivit le Figaro. O femeie este dispărută, dar nu se știe dacă se afla acasă în momentul incendiului. Un alt om s-a refugiat pe acoperișul clădirii de unde a fost salvat de pompieri.

Alte nouă persoane, șapte adulți și doi copii, au fost tratate de serviciile de urgență și apoi spitalizate după ce au inhalat fum. Viețile lor nu mai sunt în pericol, au precizat autoritățile franceze.