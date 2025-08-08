Prima pagină » Știri externe » Încetarea focului cu Thailanda celebrată de sute de călugări budiști din Cambodgia

Sute de călugări budiști din Cambodgia au organizat vineri o ceremonie religioasă pentru a onora soldații uciși în recentele conflicte de la graniță cu forțele thailandeze și pentru a se ruga pentru pace, transmite AP.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
08 aug. 2025, 12:02, Știri externe

Au început marșul de la principala școală religioasă a țării, situată lângă Palatul Regal din capitala Phnom Penh, până la un templu din apropiere, unde li s-au alăturat călugărițe și laici, bărbați și femei. Călugării au cântat și s-au rugat pentru a onora sufletele soldaților morți.

O tablă din interiorul templului afișa fotografiile a peste 40 de bărbați în uniformă. Nu era clar dacă aceste imagini erau ale soldaților uciși sau îi includeau și pe cei răniți și capturați.

Cambodgia a recunoscut doar moartea a șase dintre trupe în luptele care au început la sfârșitul lunii trecute și au continuat timp de cinci zile.O încetare a focului care a intrat în vigoare pe 29 iulie a pus capăt luptelor majore, deși ambele părți au acuzat încălcări ale armistițiului, iar disputa de fond privind revendicările teritoriale nu a fost rezolvată.

Sub presiunea președintelui american Donald Trump, care a amenințat că va amâna discuțiile comerciale, cele două țări au convenit asupra unei încetări a focului pe 28 iulie.

Discuțiile de joi din Malaezia au reafirmat angajamentul ambelor părți față de acordul de încetare a focului, dar nu au reușit să asigure eliberarea a 18 soldați cambodgieni, care au fost capturați în circumstanțe contestate după intrarea în vigoare a armistițiului. Thailanda spune că îi tratează pe bărbați în deplină conformitate cu dreptul internațional umanitar și că îi va elibera odată ce „ostilitățile active” se vor încheia.