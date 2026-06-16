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Inflația în Bulgaria stagnează pe hârtie, dar prețurile continuă să se miște. Semnale mixte în mai 2026

În luna mai 2026, inflația în Bulgaria a înregistrat o evoluție caracterizată prin stabilitate la nivel lunar, în condițiile în care indicele prețurilor de consum (IPC) a rămas neschimbat față de luna aprilie.
Inflația în Bulgaria stagnează pe hârtie, dar prețurile continuă să se miște. Semnale mixte în mai 2026
Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Andrei Rachieru
16 iun. 2026, 19:00, Economic
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Conform datelor statistice, inflația anuală a ajuns la 6,9%, menținând un nivel relativ ridicat, dar ușor stabilizat comparativ cu luna precedentă, scrie Novinte.

Totodată, inflația cumulată de la începutul anului, calculată din mai 2026 raportat la decembrie 2025, s-a situat la 3,8%, ceea ce indică o încetinire a presiunilor inflaționiste pe termen scurt.

Inflația medie anuală pentru perioada iunie 2025 – mai 2026 a fost de 5%, semnalând o dinamică moderată a prețurilor în economie.

Evoluția lunară și tendințele din ultimele luni

Inflația în Bulgaria mai 2026 continuă un trend de temperare observat încă din lunile anterioare. În aprilie 2026, inflația lunară a fost de 1,8%, iar inflația anuală s-a situat la 6,8%.

Estimările preliminare indicau valori mai ridicate, însă datele finale au confirmat o ajustare în jos.

În lunile precedente, inflația anuală a oscilat între 3,3% și 4,1%, după un nivel de 3,5% în ianuarie, ceea ce sugerează o evoluție volatilă, dar cu tendință de stabilizare graduală pe parcursul anului.

Evoluții sectoriale mixte ale prețurilor

Analiza inflației în Bulgaria mai 2026 evidențiază diferențe semnificative între sectoarele economice. Creșteri de prețuri au fost înregistrate în sectorul serviciilor de restaurant și hotelier, al băuturilor alcoolice și tutunului, transporturilor, comunicațiilor, sănătății, utilităților, bunurilor de uz casnic și îmbrăcămintei.

În contrast, scăderi de prețuri s-au observat în sectorul divertismentului și activităților culturale, al produselor alimentare și băuturilor nealcoolice, precum și al produselor de îngrijire personală. Prețurile din educație și servicii financiare au rămas stabile.

La nivelul alimentelor, dinamica a fost una mixtă: cartofii, citricele, cafeaua, zahărul și produsele din carne au înregistrat creșteri, în timp ce legumele proaspete, ouăle, carnea de porc, orezul și unele lactate s-au ieftinit.

Presiuni pe termen lung

Pe termen lung, inflația în Bulgaria mai 2026 reflectă acumulări semnificative.

Inflația cumulată pe ultimii trei ani a ajuns la 13,4%, iar pe o perioadă de cinci ani la 44,3%. Aceste date indică impactul prelungit al șocurilor economice anterioare asupra nivelului general al prețurilor.

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