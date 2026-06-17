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Informații sensibile ale cetățenilor din Republica Moldova, vândute pe Dark Web serviciilor speciale din Rusia

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a informat, miercuri, cetățenii că datele lor personale sunt colectate masiv de serviciile speciale din Rusia cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă.
Informații sensibile ale cetățenilor din Republica Moldova, vândute pe Dark Web serviciilor speciale din Rusia
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
17 iun. 2026, 11:28, Știri externe
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Potrivit informațiilor din cadrul serviciului, procesul este unul coordonat. Datele personale ce aparțin cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate de serviciile speciale rusești, după cum a anințat serviciul într-un comunicat publicat pe Facebook.

Informațiile sunt colectate prin diverse metode, precum baze de date private, vândute ilegal pe Dark Web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, dar și baza de date precum și baza de date colectată de grupul criminal organizat Șor în ultimii ani, care conține circa 145 000 cetățeni care au oferit datele personale.

Evaluarea informațiilor deținute indică asupra unor baze de date detaliate care conțin nume și prenume, adrese de e-mail, telefon, adrese de domiciliu, dar și copii ale actelor de identitate”, transmite SIS. 

Potrivit sursei citate, informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa grupurilor de crimă organizată, cu acoperire transfrontalieră, pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar.

Cetățenii sunt îndemnați să nu ofere date personale necunoscuților sau presupuselor companii care oferă oportunități de câștig.

„Îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să nu ofere datele persoanele unor persoane necunoscute sau unor presupuse companii care oferă oportunități de investiții cu câștig rapid, să nu ofere parole sau alte date de securitate prin telefon și să verifice suplimentar orice acțiune prin care li se solicită coduri sau bani”, transmite SIS. 

 De asemenea, serviciul le recomandă cetățenilor din Republica Moldova să sesizeze de urgență astfel de situații dubioase la cea mai apropiată unitate de poliție sau prin apel la 112.

„Atenționăm că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale”, transmite SIS. 

Instituțiile statului și instituțiile financiar-bancare au fost informate și vor întreprinde măsuri de precauție, mai afirmă serviciul. 

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