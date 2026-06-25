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Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar trebui să folosească termenul de „anexare”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la proiectul de lege care prevede unirea României cu Republica Moldova, care a trecut tacit de Camera Deputaților, subliniind că termenul care ar trebui utilizat pentru acest proces este „anexare”.
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar trebui să folosească termenul de „anexare”
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 iun. 2026, 20:44, Politic
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Oficialul rus a susținut că termenul de „unificare” presupune existența unei dorințe reciproce și, în mod normal, organizarea unui referendum. 

„Ce fel de asociere este aceasta? Unificarea presupune aspirație reciprocă și, cel mai important, probabil, un plebiscit. Asta este unificarea. Și când vine vorba de o preluare, așa ar trebui să o numiți”, a declarat Zaharova, citată de TASS

Rusia acuză o „anexare”

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse a mers mai departe și a susținut că cel mai potrivit termen pentru o eventuală unire a Republicii Moldova cu România ar trebui să fie „anexare”. 

„Vorbind în sens figurat, desigur, în percepția generală, exact așa arată o anexare. Iar din moment ce termenul „anexare” este vehiculat constant în presa occidentală – fără a exista un temei juridic adecvat în cazul țării noastre, poate că acest termen va fi aplicat în același mod și unei situații care, cu siguranță, întrunește toate condițiile pentru o astfel de calificare”, a spus Zaharova. 

Purtătoarea de cuvânt a mai declarat că opinia cetățenilor moldoveni ar fi ignorată în această dezbatere și a susținut că „perioada dificilă” trăită de moldoveni sub autoritatea  Bucureștiului în perioada 1918-1940 nu ar susține cauza unionistă. 

Proiectul SOS România, adoptat tacit în Parlament

Declarațile oficialului rus vin după ce Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege privitor la unirea cu Republica Moldova. Asta deși propunerea a avut avize negative de la mai multe instituții ale statului român. Proiectul a fost depus de parlamentarii SOS România. 

Deoarece proiectul nu a fost dezbătut și supus aprobării plenului Camerei Deputaților în termenul legal a fost considerat aprobat. 

În repetate rânduri, atât președintele Nicușor Dan, cât și președinta Maia Sandu și premierul Ilie Bolojan, s-au declarat în favoarea Unirii, doar dacă o majoritate solidă a populațiilor celor două țări ar fi de acord. 

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