Inițiativă controversată în Consiliul Europei / Ar putea fi interzise „practicile de conversie” pentru persoanele transgender

Membrii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) urmează să voteze o rezoluție care solicită interzicerea așa-numitelor „practici de conversie” pentru persoanele transgender – o decizie care ar putea deschide calea pentru introducerea unor sancțiuni penale la nivelul întregului continent.

Consiliul Europei este un organism distinct de Uniunea Europeană, axat pe protecția drepturilor omului, și reprezintă cetățeni din 46 de țări.

O rezoluție controversată

Rezoluția a fost inițiată de deputata laburistă britanică Kate Osborne, care promovează o definiție extinsă a practicilor de conversie.

Potrivit textului supus votului, aceste practici includ orice demers psihologic, comportamental sau religios care are ca scop schimbarea, reprimarea sau suprimarea orientării sexuale, identității de gen sau expresiei de gen a unei persoane.

Inițiativa este una extrem de controversată, mai ales în Marea Britanie, unde atât guvernele laburiste, cât și cele conservatoare au încercat, fără succes, să adopte o legislație similară.

Formulările prea generale ar putea schimba totul

Criticii avertizează că o interdicție formulată prea larg ar putea avea efecte neintenționate, inclusiv incriminarea unor discuții legitime dintre părinți și copii sau dintre pacienți și terapeuți.

O parte a îngrijorărilor vizează în special așa-numita „terapie de conversie transgender”, înțeleasă de unii opozanți drept orice formă de sprijin psihologic care nu validează automat tranziția de gen. Activiștii susțin că o astfel de interdicție ar putea limita dialogul deschis și explorarea alternativelor non-medicale, mai ales în cazul minorilor, înainte de luarea unor decizii medicale sau chirurgicale ireversibile.

Organizațiile LGB se opun

Controversele au fost amplificate și de poziția Comisiei Europene, care a anunțat la finalul anului trecut intenția de a „combate” terapia de conversie, declanșând reacții similare din partea organizațiilor critice față de politicile de gen.

Înaintea votului de joi, filialele internaționale ale Alianței LGB au făcut apel la susținători să contacteze reprezentanții Consiliului Europei pentru a se opune rezoluției.

Organizația de campanie Sex Matters a avertizat că documentul ar face „și mai dificilă ajutarea copiilor care sunt confuzi în legătură cu sexul lor”.

Votul nu are efect legislativ

De asemenea, reprezentanții organizației britanice Christian Concern au criticat moțiunea, afirmând că aceasta ar echivala cu „o interdicție mascată” care ar putea viza biserici și organizații creștine din statele membre ale Consiliului Europei.

În pofida opoziției, susținătorii rezoluției par să aibă sprijin instituțional.

Michael O’Flaherty, comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, a declarat înaintea votului că este „foarte încurajat” de inițiativă.

Votul de joi nu va avea efect legislativ direct, însă ar putea reprezenta un pas politic important către armonizarea legislațiilor naționale și introducerea unor interdicții legale la nivel european.