Ce a pățit o femeie trans, după ce a mințit despre sexul ei biologic

O femeie transgender a mințit despre sexul ei biologic pentru a ademeni un bărbat, numai că domnul a depus plângere la poliție, iar femeia trans a fost închisă.

Ciara Watkin a petrecut noaptea cu bărbatul la o casă din Thornaby, Teeside, după ce s-au întâlnit pe Snapchat.

Tânăra de 21 de ani, care se identifică femeie, i-a cerut bărbatului să nu o atingă mai jos de talie, după care a efectuat acte sexuale.

Instanța a folosit pronume feminine în raportarea la Watkin, deși poliția l-a descris în mod specific ca fiind „bărbat biologic”.

Victima era convinsă că Watkin era femeie biologică

În instanță, Watkin a povestit cum a folosit prenumele Ciara încă din copilărie, dar nu s-a supus niciunui tratament medical sau intervenție medicală de afirmare a genului.

De cealaltă parte, victima, care, la momentul incidentului, avea 18 ani, era convinsă că Watkin era o femeie biologică.

Cu toate acestea, Watkin a trimis ulterior un mesaj pe telefonul său cu „secretul imens” despre faptul că s-a născut bărbat, iar adolescentul s-a simțit rău și a început să vomite, a spus acesta la proces.

„Sunt un bărbat heterosexual și nici nu m-aș gândi să fac ceva cu un bărbat”

El le-a spus ofițerilor că, dacă ar fi știut trecutul lui Watkin, nu ar fi întâlnit-o, deoarece „nu se juca în felul acesta”.

Într-o declarație privind impactul asupra victimei, reclamantul, care s-a referit la Watkin cu un pronume masculin, a spus că ceea ce i s-a întâmplat i-a răpit o parte din masculinitate.

El a adăugat: „Sunt un bărbat heterosexual și nici nu m-aș gândi să fac ceva cu un bărbat.

„Asta m-a lăsat să mă simt rușinat și jenat. Am fost ridiculizat online din cauza înșelăciunii lui Watkin. Am fost atât de supărat din cauza tuturor acestor lucruri”!

„Nu vreau ca Watkin să scape nepedepsit pentru ce mi-a făcut”, a spus acesta.