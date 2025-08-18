Decizie a Curții Supreme contestată la CEDO de către prima judecătoare transgender din Marea Britanie

Conform The Guardian, Victoria McCloud, prima judecătoare transgender din Marea Britanie și în prezent strateg de litigii la W- Legal, a inițiat un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Regatului Unit, cerând rejudecarea cazului în care Curtea Supremă a stabilit, în aprilie, că definiția legală a „femeii” în Equality Act 2010 nu include femeile transgender cu certificate de recunoaștere a genului (GRC).

McCloud susține că i-au fost încălcate drepturile prevăzute de articolele 6, 8 și 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, întrucât Curtea Supremă a respins cererea sa de a interveni în proces și nu a ascultat nicio mărturie din partea persoanelor trans sau a organizațiilor care le reprezintă.

În schimb, au fost admise intervenții din partea mai multor grupuri critice față de identitatea de gen, precum Sex Matters și LGB Alliance.

Decizia Curții Supreme are implicații majore

Acestea includ serviciile publice, mediul de afaceri și politicile guvernamentale, determinând interdicții generale pentru persoanele trans de a folosi facilități precum toalete și vestiare în acord cu identitatea lor de gen.

McCloud a avertizat că hotărârea „a inversat sexul a 8.500 de persoane trans din Regatul Unit pentru întreg cadrul legislativ privind egalitatea”, ceea ce le expune riscurilor în spații nesigure și le limitează accesul la servicii esențiale.

Între timp, gruparea For Women Scotland, care a câștigat cazul în fața Curții Supreme, a dat în judecată guvernul scoțian pentru presupusa întârziere în aplicarea deciziei, în special în domeniul școlar și penitenciar.

Guvernul scoțian a anunțat că așteaptă publicarea noului cod de practică al Comisiei pentru Egalitate și Drepturile Omului (EHRC), document ce urmează să fie prezentat Parlamentului pentru aprobare.