Iran: Peste 85.000 de obiective civile lovite în atacurile SUA–Israel. Sute de copii și profesori uciși

Bilanțul indică peste 82.000–85.000 de clădiri avariate sau distruse, inclusiv locuințe, școli și spitale, potrivit datelor comunicate miercuri de Islamic Republic News Agency și de Societatea Semilunii Roșii iraniene, echivalentul Crucii Roșii în Iran.

Șeful organizației, Pirhossein Kolivand, a declarat că „evaluările din teren arată că zeci de mii de clădiri civile au fost avariate în mai multe provincii”, inclusiv aproximativ 62.000 de locuințe și mii de unități comerciale.

Deși beneficiază de protecție, conform dreptului internațional umanitar, „zeci de mii de centre medicale, școli și infrastructura de intervenție se numără printre cele afectate”, a transmis Kolivand.

Locuințe, spitale și școli distruse

Potrivit acestuia, peste 600 de școli au fost lovite direct sau indirect și au suferit distrugeri extinse, iar mai multe spitale și farmacii au fost grav avariate. „Spitale, precum Gândi – un spital modern din Teheran – și Andishmok, din sud-vestul Iranului, au fost scoase complet din funcțiune din cauza pagubelor severe”, a declarat oficialul.

Ambulanțe devenite ținte

„Atacurile au provocat pagube semnificative infrastructurii non-militare”, a spus Kolivand, adăugând că au fost afectate și echipele de salvare ale Semilunii Roșii, inclusiv ambulanțe și puncte de intervenție.

El a oferit și exemplul unui incident din sudul țării: „nu a mai rămas nimic din ambulanță în momentul în care transporta răniți”, potrivit unui mesaj video publicat de organizație.

Copii și profesori, printre cei uciși

Datele oficiale arată că sute de elevi și profesori se numără printre victime. Potrivit Ministerului Educației, „230 de elevi și profesori au fost uciși, iar 177 fuseseră răniți până marți. 644 de școli au fost distruse parțial sau complet în urma atacurilor”.

Unul dintre cele mai grave episoade a avut loc chiar în prima zi a ofensivei, pe 28 februarie, când o școală de fete din Minab, în sudul Iranului, a fost lovită. Cel puțin 160 de persoane, majoritatea eleve cu vârste între 7 și 12 ani, au murit.

Ofensiva militară comună a Statelor Unite și Israelului a început pe 28 februarie, fiind prezentată ca o operațiune menită să neutralizeze programul nuclear al Iranului, capacitățile sale de rachete și infrastructura militară, dar și să slăbească conducerea de la Teheran.