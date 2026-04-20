UPDATE: Tragedie în SUA. Noi informații despre atacul din Louisiana: majoritatea copiilor uciși erau ai suspectului

UPDATE 2:

Autoritățile americane au confirmat noi detalii despre atacul armat din Shreveport, Louisiana, care indică faptul că tragedia a avut un caracter familial extrem de grav. Potrivit anchetatorilor, șapte dintre cei opt copii uciși erau propriii copii ai atacatorului, precizează Euronews. De asemenea, poliția a precizat că toate victimele minore au fost găsite într-una dintre locuințe, unde a avut loc cea mai violentă parte a atacului. Unul dintre copii a fost descoperit decedat pe acoperișul casei, în timp ce încerca să scape, iar un alt minor a supraviețuit după ce a sărit de la înălțime și a fost transportat la spital.

Noi informații arată că două femei au fost împușcate și se află în stare critică, printre acestea fiind și soția atacatorului, mama copiilor. Anchetatorii susțin că atacul a început într-o primă locuință, unde o femeie a fost împușcată, după care suspectul s-a deplasat la a doua adresă, unde a avut loc masacrul. Poliția a mai transmis că suspectul era cunoscut autorităților, fiind arestat anterior într-un caz legat de arme de foc, însă nu existau semnalări privind violență domestică până la acest incident.

UPDATE 1:

Poliția l-a identificat pe atacator drept Shamar Elkins, a declarat pentru CNN directoarea de comunicare a primarului din Shreveport, Leigh Anne Evensky.

Anchetatorii cred că Elkins este înrudit cu una dintre victime.

Știrea inițială:

Opt copii, cu vârste între unu și 14 ani, au murit duminică, într-un atac armat produs în Shreveport, statul Louisiana, într-un caz pe care poliția îl descrie drept o „tulburare de stăpânire de situație domestică”, scrie BBC.

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc în jurul orei locale 05:00, când un bărbat înarmat a deschis focul asupra a 10 persoane. Suspectul a fost urmărit de polițiști și ucis în timp ce încerca să fugă.

Primarul orașului, Tom Arceneaux, a vorbit despre impactul tragediei asupra comunității.

„Avem familii afectate, avem ofițeri de poliție și personal legist afectați”, a declarat acesta. „Acest lucru afectează întreaga comunitate, așa că jelim cu toții alături de aceste familii.”

Purtătorul de cuvânt al poliției, Christopher Bordelon, a descris locul crimei ca fiind „extins”, acoperind două case din zonă și o a treia pe strada Harrison din apropiere, scrie NBC News.

„Aveți trei scene diferite, împușcătura în sine a avut loc chiar pe aici, blocul 300 de pe strada West 79th”, a declarat Bordelon la o conferință de presă.

„Mai există și o altă împușcătură legată de aceasta pe strada Harrison, apoi există o reședință adiacentă pe strada West 79, unde una dintre victime a fugit după împușcătură.”

„Persoana responsabilă, odată ce a părăsit locul faptei, a comis un furt de mașină chiar aici, în imediata apropiere a colțului străzilor West 79th și Lynnwood, moment în care ofițerii de patrulare a poliției din Shreveport s-au plasat în spatele acelui vehicul într-un incident de urmărire”, a spus Bordelon.

Polițiștii l-au împușcat și l-au ucis pe suspect în timpul urmăririi din parohia Bossier, a adăugat Bordelon.

„Credem că este singura persoană care a tras focuri de armă în aceste locuri”, a spus Bordelon.