Iranul ar folosi criptomonede pentru a ocoli sancțiunile internaționale, spun experții

Potrivit companiei de analiză blockchain Chainalysis, peste 10 milioane de dolari în criptomonede au fost transferați de pe platforme iraniene între 28 februarie și 2 martie. S-a întâmplat chiar în primele zile ale loviturilor aeriene lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului. Până la 5 martie, aproape o treime din aceste fonduri ajunseseră deja pe platforme de tranzacționare din afara țării, mai scrie Euronews.

Specialiștii spun că o parte din aceste tranzacții ar putea proveni de la cetățeni care încearcă să își protejeze economiile. Totuși, volumul sumelor tranzacționate sugerează și implicarea unor actori apropiați regimului.

Legături cu Gardienii Revoluției

Mai multe portofele digitale implicate în aceste transferuri sunt asociate cu Gardienii Revoluției Islamice. Aceasta este încă una dintre cele mai puternice instituții din Iran, potrivit datelor analizate de Chainalysis. În 2025, portofelele digitale legate de această organizație ar fi primit peste 3 miliarde de dolari în criptomonede, reprezentând mai mult de jumătate din fluxurile de active digitale din Iran. Experții susțin că aceste fonduri ar putea fi utilizate pentru a ocoli restricțiile financiare internaționale. Totodată ele ar putea avea ca destinație susținerea unor grupări aliate din regiune, inclusiv rebelii Houthi din Yemen.

Specialiștii în combaterea spălării banilor spun că activele digitale oferă un mecanism alternativ de transfer al fondurilor. Sunt tranzacții mult mai greu de urmărit decât sistemele bancare tradiționale. Tranzacțiile în criptomonede sunt rapide, relativ ieftine și pot evita parțial supravegherea instituțiilor financiare internaționale. Acest lucru a permis dezvoltarea unui fel de „sistem bancar din umbră”, utilizat atât de autorități, cât și de entități sancționate.

Bitcoin și stablecoins, cele mai folosite criptomonede

Autoritățile iraniene și instituțiile apropiate statului folosesc frecvent stablecoins. Acestea sunt criptomonede al căror preț este legat de dolar, pentru a evita volatilitatea pieței. În schimb, populația civilă preferă bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume. Motivul este simplu: poate fi retrasă de pe platforme și păstrată în portofele personale, în afara controlului statului.

Într-o economie afectată de sancțiuni și de o inflație care se apropie de 50%, criptomonedele au devenit pentru mulți iranieni o modalitate de a-și proteja economiile.