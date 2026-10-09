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Islanda, dată în judecată pentru că nu acordă prioritate legislației europene | „Este un caz juridic mai complex decât pare”

Islanda a ajuns în fața Curții Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA), după ce nu a transpus pe deplin în legislația națională o regulă europeană la 32 de ani de la aderarea la Spațiul Economic European (SEE). Disputa privește obligația ca normele europene preluate în dreptul național să aibă prioritate în fața legilor interne contradictorii.
Islanda, dată în judecată pentru că nu acordă prioritate legislației europene | „Este un caz juridic mai complex decât pare”
Luiza Moldovan
09 oct. 2026, 05:44, Știri externe
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Cazul vizează Protocolul 35 al Acordului privind SEE, care permite Islandei, Norvegiei și Liechtensteinului accesul la piața unică a Uniunii Europene, în schimbul preluării unei părți importante din legislația comunitară, potritivt Rappoerteur.

Deși Islanda și-a asumat această obligație în urmă cu peste trei decenii, autoritățile nu au reușit până acum să o aplice pe deplin. Guvernul a prezentat recent o propunere legislativă pentru introducerea Protocolului 35 în dreptul național, însă parlamentarii au dezbătut proiectul timp de nouă ore fără să ajungă la o concluzie.

Situația juridică este mai complexă decât pare

Este a patra încercare de adoptare a măsurii.

Deocamdată, nu este clar dacă Executivul dispune de suficiente voturi pentru a obține aprobarea Parlamentului.

Carl Baudenbacher, fost președinte al Curții EFTA între 2003 și 2017, consideră că există argumente solide împotriva Islandei, dar avertizează că situația juridică este mai complexă decât pare.

Protocolul nu prevede preluarea integrală a principiului supremației dreptului UE și nici o formulă legislativă obligatorie, a explicat acesta pentru publicația Rapporteur.

CE ceruse, în septembrie, accelerarea preluării de norme europene

Disputa apare într-un moment sensibil pentru relația Islandei cu Uniunea Europeană.

La sfârșitul lunii august, alegătorii islandezi au respins reluarea negocierilor de aderare la UE, o propunere importantă pentru guvernul de centru-stânga.

În paralel, Comisia Europeană a avertizat în septembrie că Islanda, Norvegia și Liechtenstein trebuie să accelereze preluarea legislației europene, pe fondul creșterii volumului de norme noi.

Deși Comisia nu supraveghează aceste trei țări în același mod ca statele membre, Baudenbacher consideră că spațiul pentru întârzieri și tratamente speciale se restrânge.

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