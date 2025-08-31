Israel a identificat corpul ostaticului Idan Shtivi, recuperat din Gaza

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a anunţat sâmbătă că trupul lui Idan Shtivi a fost identificat printre rămăşiţele recuperate din Gaza în cadrul unei operaţiuni militare desfăşurate la începutul săptămânii.

Vineri, autorităţile confirmaseră recuperarea corpului lui Ilan Weiss şi a unui alt ostatic, neidentificat la acel moment, care s-a dovedit a fi Shtivi.

Armata israeliană a precizat că Idan Shtivi a fost răpit din zona Tel Gama şi „ucis brutal de teroriştii Hamas” după ce a încercat să ajute şi să evacueze oameni de la festivalul de muzică Nova, în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023.

Odată cu identificarea lui Shtivi, Israel anunţă că 48 de ostatici se află încă în Gaza, dintre care doar 20 ar fi în viaţă.