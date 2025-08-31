Prima pagină » Știri externe » Israel a identificat corpul ostaticului Idan Shtivi, recuperat din Gaza

Israel a identificat corpul ostaticului Idan Shtivi, recuperat din Gaza

Autorităţile israeliene au confirmat că rămăşiţele identificate în această săptămână în Gaza aparţin lui Idan Shtivi, un tânăr de 28 de ani ucis de Hamas pe 7 octombrie 2023, în timp ce încerca să salveze oameni de la festivalul Nova, potrivit NBC News.
Israel a identificat corpul ostaticului Idan Shtivi, recuperat din Gaza
Sursa foto: Hepta
Rareș Mustață
31 aug. 2025, 08:04, Știri externe

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a anunţat sâmbătă că trupul lui Idan Shtivi a fost identificat printre rămăşiţele recuperate din Gaza în cadrul unei operaţiuni militare desfăşurate la începutul săptămânii.

Vineri, autorităţile confirmaseră recuperarea corpului lui Ilan Weiss şi a unui alt ostatic, neidentificat la acel moment, care s-a dovedit a fi Shtivi.

Armata israeliană a precizat că Idan Shtivi a fost răpit din zona Tel Gama şi „ucis brutal de teroriştii Hamas” după ce a încercat să ajute şi să evacueze oameni de la festivalul de muzică Nova, în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023.

Odată cu identificarea lui Shtivi, Israel anunţă că 48 de ostatici se află încă în Gaza, dintre care doar 20 ar fi în viaţă.