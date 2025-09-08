Prima pagină » Știri externe » Israel: Atac armat în Ierusalim. Cel puțin 15 persoane rănite, șase în stare gravă

Israel: Atac armat în Ierusalim. Cel puțin 15 persoane rănite, șase în stare gravă

Un atac armat în Ierusalim, luni dimineață, a rănit cel puțin 15 persoane și alte patru au fost ucise potrivit poliției și serviciului israelian de paramedici Magen David Adom, potrivit AP.
Israel: Atac armat în Ierusalim. Cel puțin 15 persoane rănite, șase în stare gravă
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
08 sept. 2025, 11:01, Știri externe

UPDATE:

Paramedicii au declarat că cel puțin patru persoane au fost ucise.

Atacul s-a produs într-o intersecție importantă, la intrarea nordică în Ierusalim, pe un drum care duce spre coloniile evreiești situate în Ierusalimul de Est.

Presa israeliană a relatat că cei doi atacatori au urcat într-un autobuz și au deschis focul.

Imagini de la locul atacului arată zeci de oameni fugind dintr-o stație de autobuz din intersecția aglomerată, în timpul orelor de vârf de dimineață. Paramedicii care au intervenit au spus că zona era haotică și acoperită de cioburi de sticlă, cu oameni răniți și întinși inconștienți pe șosea și pe trotuarul de lângă stația de autobuz.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Paramedicii au declarat că șase persoane se află în stare gravă.

Poliția a anunțat că doi atacatori au fost „neutralizați” la scurt timp după ce a început atacul.

Schimbul de focuri a avut loc într-o intersecție importantă, la intrarea nordică în Ierusalim, pe un drum care duce spre coloniile evreiești situate în Ierusalimul de Est.

Războiul din Gaza a declanșat un val de violențe atât în Cisiordania ocupată de Israel, cât și în interiorul Israelului. Militanții palestinieni au atacat și ucis israelieni în Israel și în Cisiordania, în timp ce s-a înregistrat și o creștere a violențelor comise de coloniști împotriva palestinienilor.