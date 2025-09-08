Israel: Atac armat în Ierusalim. Cel puțin 15 persoane rănite, șase în stare gravă

UPDATE:

Paramedicii au declarat că cel puțin patru persoane au fost ucise.

Atacul s-a produs într-o intersecție importantă, la intrarea nordică în Ierusalim, pe un drum care duce spre coloniile evreiești situate în Ierusalimul de Est.

Presa israeliană a relatat că cei doi atacatori au urcat într-un autobuz și au deschis focul.

Imagini de la locul atacului arată zeci de oameni fugind dintr-o stație de autobuz din intersecția aglomerată, în timpul orelor de vârf de dimineață. Paramedicii care au intervenit au spus că zona era haotică și acoperită de cioburi de sticlă, cu oameni răniți și întinși inconștienți pe șosea și pe trotuarul de lângă stația de autobuz.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Paramedicii au declarat că șase persoane se află în stare gravă.

TERROR ATTACK IN JERUSALEM Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives. After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz — Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025

Poliția a anunțat că doi atacatori au fost „neutralizați” la scurt timp după ce a început atacul.

Schimbul de focuri a avut loc într-o intersecție importantă, la intrarea nordică în Ierusalim, pe un drum care duce spre coloniile evreiești situate în Ierusalimul de Est.

⚠️ BREAKING At the Ramot Junction entrance to Jerusalem, medics and security forces are responding to a shooting attack. At least 15 people have been injured, six of whom are in serious condition. Two assailants, responsible for the attack have been neutralized. pic.twitter.com/qKfEz4hvEu — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) September 8, 2025

Războiul din Gaza a declanșat un val de violențe atât în Cisiordania ocupată de Israel, cât și în interiorul Israelului. Militanții palestinieni au atacat și ucis israelieni în Israel și în Cisiordania, în timp ce s-a înregistrat și o creștere a violențelor comise de coloniști împotriva palestinienilor.