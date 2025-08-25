Israel este dispus să sprijine Libanul în dezarmarea grupării Hezbollah

Conform comunicatului emis de Biroul Prim-ministrului, dacă armata libaneză face pașii necesari pentru dezaramarea grupării militante Hezbollah, Israelul va coopera printr-un plan etapizat de retragere a trupelor din teritoriul libanez.

Guvernul israelian a salutat decizia președintelui libanez Joseph Aoun și a premierului Nawaf Salam de a lucra pentru dezarmarea Hezbollah până la sfârșitul anului.

Autoritățile de la Ierusalim au numit demersurile drept: „o oportunitate crucială pentru Liban de a-și recâștiga suveranitatea și autoritatea instituțiilor statului, eliberate de influența actorilor non-statali”.

„Israelul este pregătit să sprijine Libanul în eforturile sale de dezarmare a Hezbollah și să lucreze împreună pentru un viitor mai sigur și stabil pentru ambele națiuni”, se mai arată în comunicat.

Anunțul vine după vizita emisarului american Tom Barrack la Ierusalim, unde s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu și alți oficiali pentru a discuta situația din Siria și Liban.

Săptămâna trecută, Barrack a declarat la Beirut că Israelul ar trebui să accepte un plan prin care Hezbollah să fie dezarmat până la sfârșitul anului, în schimbul încetării operațiunilor militare israeliene în Liban.