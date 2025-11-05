Israelul a atacat în sudul Libanului. Un bărbat a murit

În pofida unui armistiţiu semnat în noiembrie 2024, Israel continuă să efectueze atacuri regulate asupra poziţiilor Hezbollah din Liban.

Potrivit ministerului libanez, citat de AFP, atacul a vizat o maşină în zona Tyr, provocând un mort şi un rănit. Incidentul a avut loc în apropierea unei şcoli, stârnind panică în rândul copiilor, conform agenţiei oficiale Ani.

Armata israeliană a declarat că bărbatul ucis este Hussein Jaber Dib, membru al forţei de elită Radwan a Hezbollah, adăugând că, în ultimele săptămâni, aproximativ 20 de persoane au fost „eliminate” pentru că desfăşurau activităţi considerate violatoare ale acordurilor între Israel şi Liban.

În ultimele zile, Israel a intensificat atacurile, invocând nevoia de a împiedica Hezbollah să-şi reconstituie capacitatea militară. Premierul israelian Benyamin Netanyahu a acuzat gruparea şhiită că încearcă să se rearmeze, iar ministrul Apărării, Israel Katz, l-a criticat pe preşedintele libanez Joseph Aoun pentru că nu avansează în dezarmarea Hezbollah.