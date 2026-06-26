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Italia va adera la inițiativa Pax Silica privind lanțurile de aprovizionare pentru inteligența artificială, în pofida tensiunilor politice

Italia va adera la inițiativa Pax Silica privind lanțurile de aprovizionare pentru inteligența artificială, condusă de Statele Unite, în ciuda unui conflict diplomatic recent dintre premierul italian Giorgia Meloni și președintele american Donald Trump, a declarat un oficial al Ministerului de Externe de la Roma.
Italia va adera la inițiativa Pax Silica privind lanțurile de aprovizionare pentru inteligența artificială, în pofida tensiunilor politice
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
26 iun. 2026, 11:35, Știri externe
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Ambasadorul Armando Varricchio a afirmat într-un interviu acordat cotidianului Corriere della Sera că ministrul italian de externe Antonio Tajani și secretarul de stat american Marco Rubio vor semna un memorandum de înțelegere „cu prima ocazie disponibilă”, scrie Reuters.

„Acest acord oferă o bază politică solidă care demonstrează dorința de a relua cooperarea de unde a fost temporar întreruptă”, a declarat Varricchio.

O inițiativă strategică a SUA

Pax Silica privind lanțurile de aprovizionare pentru inteligența artificială este o inițiativă a Departamentului de Stat al SUA care reunește state aliate pentru a securiza lanțurile critice necesare dezvoltării AI.

Aceasta acoperă domenii-cheie precum energia, mineralele critice, producția avansată și modelele de inteligență artificială.

Inițiativa a atras deja sprijinul mai multor actori importanți. Comisia Europeană s-a alăturat oficial joi, iar Olanda a semnat acordul la începutul săptămânii. La un summit organizat la Washington, Varricchio, în calitate de trimis special al Italiei pentru inovare, a participat ca observator și a semnat o declarație comună privind oportunitățile AI, alături de Marea Britanie, Germania, Japonia, India și Coreea de Sud.

Italia urma să adere oficial la Pax Silica privind lanțurile de aprovizionare pentru inteligența artificială luni, la Miami. Evenimentul a fost însă amânat după ce Antonio Tajani a anulat deplasarea, în urma unui schimb public de replici între Giorgia Meloni și Donald Trump.

Președintele american a criticat atunci presupusa lipsă de sprijin a Italiei în contextul conflictului cu Iranul.

Cu toate acestea, oficialii italieni subliniază că tensiunile politice nu vor afecta cooperarea strategică în domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale, considerată esențială pentru securitatea economică și tehnologică a Europei și a aliaților săi.

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