„Italienii își vor alege din nou parlamentarii”: noua lege electorală a lui Meloni, adoptată definitiv

„Când italienii vor merge din nou la vot, vor putea alege totul: partidul, coaliția, programul, candidatul la funcția de premier și, din nou, propriul parlamentar”.

Așa a salutat premierul Giorgia Meloni adoptarea definitivă a legii, pe rețelele sociale, potrivit Il Messaggero.

Votul preferențial lipsea din alegerile parlamentare de peste 30 de ani.

Ce se schimbă

Noul sistem, numit „Stabilicum” de majoritate și „Melonellum” de opoziție, înlocuiește legea folosită la alegerile din 2022. Sistemul de bază este proporțional, dar lista sau coaliția care obține cel puțin 42% din voturi, atât la Cameră, cât și la Senat, primește un bonus de 70 de deputați și 35 de senatori. Dacă nimeni nu atinge pragul, se aplică un sistem proporțional pur.

Alegătorii vor putea da până la trei voturi preferențiale, însă primii de pe liste rămân stabiliți de partide. Fiecare coaliție trebuie să indice în program numele propus pentru funcția de premier, dar acesta nu apare pe buletinul de vot.

Legea introduce și votul în afara localității de reședință pentru studenți, lucrători și cei care îngrijesc membri ai familiei, dacă locuiesc în alt oraș de cel puțin nouă luni.

„Cine câștigă alegerile trebuie să poată guverna, iar cine este ales trebuie să răspundă în fața alegătorilor”, a explicat Meloni. Ea a adăugat că adoptarea legii este răspunsul pentru „cei care sperau să vadă centrul-dreapta divizat”.

Ce spune opoziția

Opoziția a criticat dur legea pe tot parcursul dezbaterilor. La votul din iulie de la Cameră, liderul Mișcării 5 Stele, Giuseppe Conte, a numit-o rușinoasă și a spus că bonusul de majoritate este neconstituțional. Riccardo Magi, de la +Europa, a vorbit de o „lovitură de stat electorală”, iar deputații opoziției au afișat pancarte cu mesajul „lege electorală = lege-farsă”.

Cine votează

Noile reguli se aplică la alegerile parlamentare, unde votează doar cetățenii italieni. Românii din Italia fără cetățenie italiană pot vota doar la alegerile locale și europene.