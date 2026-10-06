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Jaf incredibil în Franța: A fost furată „cea mai scumpă carte din lume”

„Cea mai scumpă carte din lume”, cu o copertă din bronz sculptată de Salvador Dalí, a fost furată dintr-o galerie din Franța. Opera, „Apocalipsa Sfântului Ioan”, valorează câteva milioane de euro.
Jaf incredibil în Franța: A fost furată „cea mai scumpă carte din lume”
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 12:34, Știri externe
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Opera, o carte considerată una dintre cele mai scumpe din lume, a fost furată în noaptea dintre duminică, 4 octombrie, și luni, 5 octombrie, potrivit Fanpage. Cartea era expusă într-o galerie privată de artă contemporană din Issoire, în regiunea franceză Auvergne.

Furtul a fost descoperit luni dimineață de proprietarul galeriei, Christian Karoutzos. Acesta a găsit smulsă una dintre porțile mari de acces ale clădirii. Galeria se află la periferia orașului, nu în centru.

Ancheta este coordonată de Procuratura din Clermont-Ferrand, care descrie opera drept o piesă de mare valoare.

Cazul a fost încredințat jandarmeriei din oraș

Rămâne un mister cum au reușit hoții să ia cartea nestingheriți. Opera cântărește cât un frigider și este una dintre cele mai grele cărți din lume.

Coperta a fost sculptată de Salvador Dalí pentru editorul francez Joseph Forêt. Este realizată din bronz și împodobită cu numeroase pietre prețioase. Doar coperta cântărește 150 de kilograme.

Această carte are 150 de pagini de pergament, inspirate din textul Apocalipsei Sfântului Ioan. Paginile au fost ilustrate de mari artiști și scriitori ai secolului XX, printre care Jean Cocteau și Bernard Buffet. Valoarea ei este estimată la câteva milioane de euro.

Proprietarul galeriei a descris-o drept o operă maiestuoasă, unică în lume, asemănătoare unei catedrale.

„Franța a fost asasinată noaptea trecută”, a declarat Karoutzos pentru postul public de radio francez ICI.

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