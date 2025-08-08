James Lovell, comandantul misiunii lunare Apollo 13, a murit la vârsta de 97 de ani

Lovell a murit joi în Lake Forest, Illinois, a anunţat NASA într-un comunicat vineri.

„Caracterul şi curajul neclintit al lui Jim au ajutat naţiunea noastră să ajungă pe Lună şi au transformat o potenţială tragedie într-un succes din care am învăţat enorm”, a declarat NASA.

Unul dintre astronauţii NASA cu cele mai multe călătorii în prima decadă a agenţiei, Lovell a zburat de patru ori — Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 şi Apollo 13 —, cele două zboruri Apollo fascinând oamenii de pe Pământ.

Misiunea Apollo 13 a avut un impact pe tot parcursul vieţii lui Lovell. În aprilie 1970. Lovell trebuia să fie al cincilea om care păşea pe Lună, dar modulul de serviciu al Apollo 13, care îi transporta pe Lovell şi pe alţi doi astronauţi, a suferit o explozie a rezervorului de oxigen. Astronauţii au supravieţuit cu greu, petrecând patru zile în modulul lunar înghesuit, care le-a servit drept barcă de salvare.

Povestirea misiunii în popularul film din 1995 „Apollo 13” le-a adus lui Lovell, Fred Haise şi Jack Swigert o nouă faimă.

În total, Lovell a zburat în patru misiuni spaţiale şi, până la zborurile Skylab din mijlocul anilor 1970, a deţinut recordul mondial pentru cea mai lungă perioadă petrecută în spaţiu, cu 715 ore, 4 minute şi 57 de secunde.

Pierderea ocaziei de a păşi pe Lună „este singurul meu regret”, a spus Lovell într-un interviu acordat în 1995 agenţiei Associated Press.