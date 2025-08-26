JD Vance a gafat într-un interviu: Nu face diferența dintre negociere și capitulare. Vicepreședintele SUA, taxat de internauți

Vicepreședintele JD Vance a fost ridiculizat de către internauți pentru că a afirmat că al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu „un fel de negociere”.

Gafa a fost făcută de Vance în cadrul unei emisiuni de la MSNBC, în timp ce vorbea despre eforturile lui Donald Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, scrie The Independent.

„Dacă ne întoarcem la cel de-al Doilea Război Mondial, dacă ne întoarcem la Primul Război Mondial, dacă ne întoarcem la toate conflictele majore din istoria umanității, toate s-au încheiat cu un fel de negociere”, a afirmat Vance.

În realitate, însă, lucrurile nu au stat așa. Cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu o capitulare necondiționată din partea Germaniei și a Japoniei, aspect subliniat și de către un utilizator pe platforma X.

„Nu, cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat prin CAPITULAREA NECONDIȚIONATĂ a țărilor care l-au început!”, a scris cineva. Un alt utilizator a scris: „Al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu o negociere? Spuneți asta cetățenilor din Hiroshima și Nagasaki. Cetățenilor din Berlin. Cetățenilor din Cartagina și Roma. Ca și restul MAGA, Vance este blocat în anii 1920”.

JD Vance nu se află la prima gafă pe scena internațională. În luna aprilie a acestui an, în timpul unei vizite la Vatican, el a fost criticat pentru că s-a fotografiat împreună cu fiul său în Capela Sixtină, unde fotografierea este strict interzisă pentru a proteja operele de artă ale lui Michelangelo.