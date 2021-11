Jimmy Hoffa: o mărturisire pe patul de moarte a declanşat deschiderea unui caz de dispariţie vechi de aproape jumătate de secol

Timp de zeci de ani, Hoffa a fost unul dintre cei mai puternici lideri sindicali din America.

Dar în 1975 a dispărut brusc, iar corpul său nu a fost niciodată găsit.

Anchetatorii au primit recent un pont potrivit căruia un fost muncitor de la o groapă de gunoi din Jersey City a declarat că tatăl său i-a spus că a îngropat cadavrul lui Hoffa.

Dispariţia a fost mult timp legată de Mafia americană, cu care Hoffa a avut o relaţie agitată.

Potrivit New York Times, Frank Cappola, muncitor la groapa de gunoi, care a murit în martie 2020, i-a spus unui prieten că tatăl său i-a mărturisit că a primit ordin de la o bandă de bărbaţi neidentificaţi să îngroape corpul lui Hoffa într-un butoi de oţel.

Agenţi cu mandate de percheziţie au ajuns la un fost depozit de deşeuri şi au efectuat o anchetă pe 25 şi 26 octombrie. Un purtător de cuvânt al FBI a declarat pentru ziar că datele sunt în curs de analiză.

Hoffa s-a născut în micul oraş Brazil, Indiana, în februarie 1913, iar în 1957 devenise unul dintre cei mai puternici lideri sindicali din ţară, la conducerea International Brotherhood of Teamsters.

De-a lungul perioadei în care a condus sindicatul, Hoffa a fost acuzat frecvent de asociere cu mafia americană şi cu crima organizată.

Robert Kennedy, în calitate de procuror general sub conducerea fratelui său, preşedintele John F. Kennedy, a încercat să îl condamne pentru o serie de infracţiuni în timpul mandatului său şi a format o unitate specială "Get Hoffa".

Eforturile lui Kennedy au dat în cele din urmă roade atunci când Hoffa a fost condamnat pentru manipularea juriului în 1967, dar a fost ulterior eliberat de preşedintele Nixon în 1971, ca parte a unui acord care l-a obligat să renunţe la conducerea sindicatului camionagiilor.

Până în vara anului 1975, Hoffa îşi pierduse puterea de odinioară, iar prietenia sa cu şeful mafiei din New Jersey, Anthony Provenzano, supranumit "Tony Pro", se destrămase.

A dispărut la 30 iulie 1975 după ce a călătorit în Michigan pentru a se întâlni cu mafiotul. De atunci, povestea sa - relatată în filmul "The Irishman" din 2019 - i-a fascinat pe anchetatori.

De-a lungul anilor au existat mai multe căutări eşuate ale corpului lui Hoffa. În Michigan, unde Hoffa a fost văzut ultima dată, anchetatorii au căutat în mai multe locuri, de la o fermă până sub o piscină.

Iar în New Jersey, o legendă urbană a susţinut mult timp că rămăşiţele lui Hoffa au fost îngropate sub vechiul stadion de fotbal New York Giants.