Trei morţi şi nouă răniţi într-un bar din New York în urma unui atac armat

În jurul orei 3:30 dimineaţa, patru bărbaţi au deschis focul după o altercaţie la Taste of the City Lounge din Clown Heights, un cartier din centrul Brooklynului, New York. Comisarul de poliţie Jessica Tisch a declarat că atacul armat pare să aibă legătură cu rivalităţile dintre bande.

Răniţii, cu vârste cuprinse între 19 şi 61 de ani, au fost spitalizaţi, dar viaţa lor nu este în pericol. Un bărbat în vârstă de 19 ani a murit la faţa locului, în timp ce alte două victime, în vârstă de 27 şi 35 de ani, au murit la spital. Anchetatorii au găsit peste 40 de cartuşe de calibru 9 mm şi 45, precum şi o armă abandonată pe o stradă din apropiere.

Primarul Eric Adams a anunţat că au fost mobilizate echipe specializate în gestionarea crizelor pentru a sprijini rudele victimelor şi pentru a preveni eventualele represalii. De asemenea, el a făcut apel la orice persoană care deţine informaţii să contacteze linia de urgenţă a NYPD.

„Acesta este un act de violenţă tragic şi fără sens”, a declarat comisarul Tisch în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta este al doilea atac armat în masă la New York în câteva săptămâni, într-un an marcat de o scădere a violenţei armate.