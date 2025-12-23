Atentatul cu mașină-capcană din Moscova zguduie mitul invincibilității regimului Putin

Nu este clar ce l-a afectat mai mult pe Vladimir Putin: pierderea unui nou general chiar în capitală sau imaginile recente în care un infiltrat ucrainean incendiază două avioane de luptă Sukhoi într-o bază militară din Lipetsk, fără a fi oprit. Ambele situații transmit același semnal: securitatea internă a Rusiei este expusă riscurilor.

Atentatul din Moscova are o puternică încărcătură simbolică. În ultimele 12 luni, trei generali au pierit în atacuri similare, afectând serios percepția de control absolut prezentată de autorități.

Atacuri mai frecvente și o normalitate periculoasă

În același timp, loviturile cu drone asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil și conductelor au devenit aproape cotidiene. Incendiul de la terminalul petrolier din peninsula Taman este doar unul dintre multiplele incidente recente.

Ca răspuns, autoritățile au recurs la măsuri radicale, precum oprirea deliberată a internetului mobil în anumite regiuni, pentru a limita ghidarea dronelor. Aceste întreruperi afectează însă viața de zi cu zi a civililor, care se confruntă cu acces limitat la comunicare digitală.

Chiar și evenimentele atent controlate de Kremlin lasă să se vadă semne de tensiune, mai scrie cotidianul La Stampa. În timpul sesiunii televizate anuale în care Putin răspunde întrebărilor cetățenilor, pe ecran a apărut un mesaj în care un telespectator se plângea de calitatea slabă a internetului. Acest lucru chiar nu îi permitea să trimită întrebarea către președinte.

Indiferent dacă mesajul a fost o scăpare a cenzurii sau parte din scenariu, audiența redusă – aproximativ 16 milioane de persoane, adică 11% din populație – sugerează o diminuare a interesului și încrederii în discursul oficial.

Sprijinul pentru războiul lui Putin, la un minim istoric

Deși propaganda vorbește de avansuri în Donbas, percepția publică diferă. Datele centrului independent Levada arată că doar un sfert dintre ruși mai susțin continuarea conflictului. Aproape două treimi preferă negocieri de pace. Având în vedere riscurile asumate de cei care își exprimă deschis opinia, specialiștii estimează că proporția reală a celor favorabili opririi războiului ar putea fi chiar mai mare.

Un semnal îngrijorător îl constituie teama resimțită de militari. Deputatul Andrei Kolesnik, din comisia de Apărare a Dumei de Stat, a propus ca ofițerii să fie dotați cu oglinzi pentru a verifica partea inferioară a vehiculelor înainte de utilizare. Practic esteo recunoaștere indirectă a limitelor protecției oferite de stat.

Numărul atacurilor asupra ofițerilor întorși de pe front este mai mare decât cel raportat la Moscova. Dealtfel, multe dintre victime sunt acuzate de implicare în bombardamente asupra orașelor ucrainene.

Presiuni tot mai mari asupra economiei

Surse citate de Financial Times susțin că rapoartele transmise Kremlinului au minimalizat dificultățile economice și au prezentat succese militare inexistente. În realitate, situația economică continuă să se deterioreze.

Bloomberg notează că prețul petrolului rusesc a atins cele mai joase valori de la începutul invaziei, apropiindu-se de costurile de producție, pe fondul sancțiunilor americane. Potrivit Washington Post, sistemul bancar ar putea întâmpina probleme serioase din cauza creditării masive a sectorului militar.

Un sondaj recent indică faptul că aproape jumătate dintre antreprenori au renunțat sau au redus cheltuielile pentru petrecerile corporative de Anul Nou. Acest detaliu este aparent minor, dar sugestiv pentru starea generală din mediul de afaceri.