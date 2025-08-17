Cum se preconizează că vor fi împărțite întâlnirile de luni de la Casa Albă

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se vor întâlni mai întâi individual cu delegațiile lor, scrie CNN.
Apoi, se așteaptă ca aceștia să participe la o sesiune de grup mai largă și, posibil, la un prânz cu ceilalți lideri europeni veniți la Washington DC.
Subiectele care se așteaptă să fie discutate sunt cererile Rusiei privind concesionarea de terenuri și contururile garanțiilor de securitate pentru Ucraina — inclusiv modul în care SUA se va implica.